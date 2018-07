SP quer reduzir em 20% emissão de gás estufa até 2020 O governo do Estado de São Paulo vai propor uma redução mínima de 20% nas emissões de gases do efeito estufa até 2020, tomando como base as emissões estaduais de 1999. Essa foi a meta apresentada ontem pelo secretário do Meio Ambiente, Xico Graziano, ao governador José Serra (PSDB), para um projeto de lei sobre mudanças climáticas que será encaminhado à Assembléia Legislativa nas próximas semanas, segundo apurou o Grupo Estado. "Queremos mostrar claramente nossa posição firme de enfrentar esse desafio (do aquecimento global)", disse Graziano, ontem, no lançamento do Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Mais tarde, após uma reunião com Serra, o secretário confirmou os detalhes do projeto. O texto determina que seja feito um inventário das emissões de gases do efeito estufa no Estado no prazo de três anos, com base no qual será determinada uma meta de redução para 2020. "Mas essa meta não poderá ser menor do que 20% em relação a 1999", disse. "Está claro que tem de ser feito um inventário e que tem de haver metas." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.