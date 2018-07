SP quer retirar das ruas 1.300 fretados com restrição

Nos limites desse perímetro, os fretados terão 13 bolsões de embarque/desembarque, sendo 12 em estações do Metrô e da CPTM e um no Expresso Tiradentes. ?Dos 110 mil usuários de fretados, 48 mil vão descer nos bolsões e entrar no sistema metropolitano de transportes?, estima o secretário dos Transportes, Alexandre de Moraes. Sete linhas especiais, com 65 veículos, vão fazer a conexão entre os pontos dos fretados e outras regiões da capital. ?São linhas e veículos que já existem e serão otimizadas?, disse Moraes.

O governo não acredita que a mudança prejudique os passageiros. ?Para um sistema com 6 milhões de pessoas, ter 50 mil a mais não será uma grande diferença?, avalia Kassab. Fretes de turismo e para o transporte escolar ficarão isentos da restrição. A portaria atual prevê que todos fretados sejam proibidos de circular na área, mas autorizações serão emitidas para casos especiais, como os culturais. A Prefeitura não explicou como a fiscalização diferenciará os dois casos; afirmou que, próxima semana, anunciará regras específicas. Segundo representantes da categoria, fretados registrados como de turismo muitas vezes realizam, durante a semana, transporte de funcionários de empresas.

Os sindicatos dos fretados dizem que havia uma negociação com a Prefeitura e o resultado seria anunciado a eles amanhã. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e Turismo (Transfretur) deve entrar hoje com uma ação judicial contra a portaria. Segundo empresas do setor, as novas regras para os fretados na capital paulista podem aumentar em até 46% o custo da viagem para os passageiros, caso tenham de fazer baldeação para chegar à região central de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.