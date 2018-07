SP quer revitalizar rua do Brás a partir de setembro Orçado em R$ 11 milhões, o projeto para repaginar a Rua do Gasômetro e transformar o local na principal ligação entre as regiões comerciais do Brás e da Sé, no centro da cidade de São Paulo, deve finalmente sair do papel. O primeiro passo foi sua aprovação pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Com a autorização, a Prefeitura da capital paulista promete concluir a licitação e iniciar as obras até o fim de setembro.