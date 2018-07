SP reajusta tarifas do transporte intermunicipal O novo valor das tarifas do transporte intermunicipal do Estado de São Paulo está valendo desde este domingo, 16. As passagens nas linhas rodoviárias tiveram aumento de 6,54%. Já as tarifas das linhas suburbanas subiram 7,24%. Os novos valores valem para as linhas intermunicipais do Estado de São Paulo, exceto as que operam dentro das regiões metropolitanas - essas são regulamentadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).