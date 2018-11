SP realiza Virada Inclusiva para pessoa com deficiência

"Queremos atrair pessoas com e sem deficiência para que haja maior conscientização. É um momento para trazer a sociedade para mais perto do tema e discutir com ela maneiras de promover qualidade na inclusão", segundo a secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Linamara Battistella.

Na capital, as atrações acontecem nos parques Ibirapuera, Luz, Villa-Lobos, da Juventude, Represa de Guarapiranga, Avenida Paulista, Masp, Museu do Futebol, Teatro São Pedro, Pinacoteca do Estado, Museu Afro, Auditório Ibirapuera e em oito unidades do SESC.

No interior, participam as cidades de Araraquara, Barueri, Bauru, Bertioga, Birigui, Botucatu, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Descalvado, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Hortolândia, Itatiba, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Quadra, Ribeirão Preto, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Sumaré, Tatuí e Taubaté.

As atrações acontecem em espaços com acessibilidade física. Em muitas delas os protagonistas serão pessoas com deficiência e também haverá recursos para facilitar o acesso ao conteúdo, como informações em braile e tradução em Libras. O encerramento, neste domingo, contará com ações de sensibilização do público no clássico entre Corinthians e Palmeiras, no Estádio do Pacaembu.