SP recebe aprovação das garantias financeiras de estádio da Copa

A arena de Itaquera, na zona leste de São Paulo, foi o último entre os 12 estádios da Copa a ter suas garantias financeiras aprovadas pelos organizadores. O comitê paulista enviou a documentação com detalhes de como vai financiar os estimados 800 milhões de reais da obra na segunda-feira. A aprovação levou apenas dois dias.

"Com isso, está equacionada a última questão em relação a financiamento dos estádios para a competição em 2014", disse a organização da Copa do Mundo em comunicado.

O estádio do Corinthians, que será construído pela Odebrecht, teve seu projeto original ampliado para comportar 65 mil torcedores com o intuito de receber o jogo de abertura do Mundial. No início do mês, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que prevê incentivos fiscais de até 420 milhões de reais para a obra se a cidade for confirmada pela Fifa para abrir o evento.

A decisão será anunciada em outubro, após reunião do comitê- executivo da Fifa que vai definir o calendário do Mundial, incluindo a escolha das cidades que vão receber a abertura e a final da Copa.

O anúncio seria feito em julho no Rio de Janeiro, mas foi adiado após o Brasil ter recebido críticas do secretário-geral da Fifa, Jêróme Valcke, sobre o ritmo dos preparativos dos estádios e da infraestrutura do país para o Mundial.

São Paulo, que esteve ameaçada de ficar fora da Copa depois que as garantias financeiras apresentadas para a reforma do Morumbi foram rejeitadas no ano passado, é a favorita do comitê organizador local para receber a abertura desde que a arena do Corinthians foi indicada pelo comitê paulista para abrigar os jogos da competição na cidade.

"Se o Corinthians cumprir todos os requisitos que a Fifa impôs, a abertura da Copa será no nosso estádio", afirmou o presidente do clube, Andrés Sanchez, na terça-feira a jornalistas.

As obras, no entanto, só começaram em 30 de maio e ainda há problemas técnicos a resolver, como a passagem de dutos da Transpetro pelo terreno. A capital paulista foi inclusive descartada pela Fifa para receber a Copa das Confederações de 2013, competição considerada um teste para o Mundial.

Os outros concorrentes a receber o jogo de abertura do Mundial são Brasília, Salvador e Belo Horizonte.

(Por Pedro Fonseca)