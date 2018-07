SP recebe exposição de puro-sangue lusitano

Será realizado, entre os dias 27 e 30 de maio, no Clube Hípico Santo Amaro, em São Paulo (SP), a 29.ª Exposição Internacional do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (ExpoLusitano).

Organizado pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (ABPSL), o evento, que é tido como o maior da raça em todas as Américas, irá reunir os principais criadores do Brasil e do mundo.

A expectativa dos organizadores é a de que o evento mobilize também atletas hípicos e outros apaixonados pela raça, que é considerada a mais antiga de cavalos de sela no Ocidente.

Este ano, além da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho e de um CDI3 (Concurso de Adestramento Internacional de maior nível que o Brasil pode receber, avaliado por juízes enviados pela Federação Equestre Internacional), que ocorre no dia 28 de maio, às 9 horas, na pista principal, o encontro terá o Concurso de Morfologia de Machos e Fêmeas e provas de Salto.

Morfologia. Para o Concurso de Morfologia, o júri receberá os portugueses Francisco Bessa de Carvalho e José Manuel Correia Lopes. Sem contar a sempre difícil e detalhada tarefa de analisar as formas e andamentos dos animais, ambos terão a responsabilidade de explicar, sempre que possível, suas avaliações dos primeiros colocados a todos os presentes.

No primeiro dia de evento serão realizados os concursos de morfologia de machos de primeira e segunda categoria, às 9 horas, logo na abertura da exposição; de machos de terceira e quarta categoria, no início da tarde, às 13 horas. O concurso de morfologia de machos de quinta categoria, às 20h30, encerra as atividades do primeiro dia do evento.

Equitação de trabalho. Muitas novidades prometem movimentar ainda mais a Equitação de Trabalho, prova que sempre cativa a plateia com movimentos harmoniosos, ousados e velozes.

A prova de ensino ocorre no dia 28 de maio, segundo dia de evento, às 9 horas, na pista de adestramento. No dia seguinte, ocorrem as provas de maneabilidade e de velocidade. A primeira será realizada pela manhã, às 8 horas, na pista de adestramento do Clube Hípico Santo Amaro. Já a segunda ocorre no fim da tarde do mesmo dia, às 19 horas, na pista principal.

Novas categorias. Com novas categorias, que mudaram inclusive nos nomes, introdução do trote na prova de ensino para todos e reciclagem e classificação de juízes de acordo com seu grau e experiência, entre outras alterações, a organização do evento espera facilitar o aprendizado e o avanço dos conjuntos, para aprimorar cavalos e cavaleiros e trazer o público ainda mais próximo do esporte hípico.