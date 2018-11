SP recolhe livros com palavrões que iriam para 3ª série Mais de mil exemplares de um livro paradidático estão sendo recolhidos desde sexta-feira pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo por conterem palavrões, frases de conteúdo sexual e de duplo sentido. O paradidático "Dez na área, um na banheira e ninguém no gol" seria entregue aos alunos da 3ª série do ensino fundamental das escolas estaduais de São Paulo. Em nota, a Secretaria esclareceu que "a escolha do livro foi um erro, pois o material é inadequado para alunos desta idade".