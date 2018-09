SP registra 103 semáforos com problemas nesta manhã As fortes chuvas que atingiram ontem a capital paulista deixaram mais de cem semáforos com problemas até as 9h30 desta manhã. De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 68 semáforos, em todas as regiões da cidade, se encontram apagados e 35 estão em amarelo piscante. Para resolver os problemas com os semáforos, a CET colocou 13 equipes de manutenção nas ruas. Segundo a assessoria da empresa, caso não chova forte hoje, a previsão é de que até o final do dia todos os semáforos voltem a funcionar.