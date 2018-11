SP registra 123 km de congestionamento nesta manhã A cidade de São Paulo apresenta lentidão acima da média nesta manhã. Às 8h30, a capital paulista registrava 123 quilômetros de congestionamento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os principais pontos estavam na Radial Leste, com 5,6 km de morosidade, sentido centro, entre a estação de metrô Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio, e na Marginal do Pinheiros, que também registrava 5,6 km de lentidão, na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.