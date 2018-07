SP registra 130 quilômetros de lentidão nesta manhã

Na zona sul, a lentidão alcançou os 58 quilômetros. A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem o pior ponto de congestionamento, com 11,1 quilômetro de lentidão, no sentido da Rodovia Castelo Branco. Duas faixas centrais da pista expressa estão interditadas.

Mais cedo, um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Marginal do Pinheiros, na zona oeste, deixou a faixa da esquerda e duas faixas da direita da pista expressa interditadas. O motociclista ficou gravemente ferido. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, fez o resgate da vítima. O acidente aconteceu embaixo da Ponte Eusébio Matoso.