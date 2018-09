SP registra 132 quilômetros de lentidão nesta manhã

Além do excesso de veículos, dois acidentes complicaram o trânsito nas Marginais do Pinheiros e do Tietê. Pouco antes das 6 horas, um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco. A pista da direita ficou interditada. Ninguém se feriu no acidente.

Na Marginal do Tietê, uma caminhonete tombou perto da Ponte da Vila Guilherme, na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, e o motorista ficou ferido. As duas faixas da direita da pista expressa ficaram bloqueadas por mais de duas horas.

Às 10 horas, o índice de congestionamento havia registrado queda em São Paulo. Segundo a CET, a cidade tinha 88 quilômetros de lentidão. Os piores pontos estavam na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,8 quilômetros de engarrafamento, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias, e na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 6,9 quilômetros de tráfego lento, da Ponte João Dias até a Ponte Ary Torres.