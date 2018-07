SP registra 148 km de lentidão, 2º pior índice do ano

As principais vias com maior índice de lentidão foram a Marginal Pinheiros, com mais de 10 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Morumbi. No sentido Castelo, a marginal registrava 9 km de morosidade, da Ponte do Socorro até a Rua Quintana.

A pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, também tinha problemas da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o acesso à Rodovia Castello Branco, com mais de 8 km de congestionamento.

Como reflexo da chuva contínua desde a noite de domingo, a cidade apresentava 27 semáforos quebrados e 18 pontos com falta de energia elétrica.

A Radial Leste também tinha trânsito ruim, somando 10 km de lentidão nos trechos da avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o viaduto Pires do Rio (6,5 km), e, na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk (4,7 km).