SP registra 2º maior congestionamento do ano

As vias com maiores trechos de trânsito lento eram as Marginais. A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, estava com lentidão de 10 km na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão, reflexo da lentidão que começava na Ponte da Cidade Jardim, na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros.

A pista local da Tietê também concentrava oito quilômetros de morosidade, entre as Pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto, e a pista central estava com sete quilômetros de lentidão, entre as Pontes Atílio Fontana e do Limão. A zona oeste era a região que concentrava o maior número de vias congestionadas, com 35 quilômetros de trânsito complicado.