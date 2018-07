SP registra 217 km de congestionamento, recorde no ano

A via com maior índice de lentidão é a Marginal do Tietê. A pista expressa tem 13,2 quilômetros de trânsito intenso, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Castelo Branco. No sentido Rodovia Ayrton Senna, o motorista enfrenta 13 quilômetros de fluxo intenso da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva. A pista local da marginal tem 10,7 quilômetros de lentidão, sentido Castelo, da Ponte da Casa Verde até a Castelo Branco.