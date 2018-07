Segundo a Climatempo, a previsão para hoje é que a temperatura aumente e chegue aos 34,1ºC. Deve haver também chuvas fortes no meio da tarde com rajadas de vento, por causa do aquecimento pré-frontal - normal em dias que antecedem uma frente fria. A partir de amanhã, o tempo fica instável, com chuvas e queda de temperatura.