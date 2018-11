SP registra 911 casos locais de dengue

O balanço corresponde às notificações feitas de 1.º de janeiro ao dia 14 deste mês. No levantamento anterior, até o dia 7, o total de contágios na cidade atingia 741 e o de importados, 574.

A soma de infecções dentro da capital é superada apenas pelo resultado de todo o ano de 2007, quando foram registrados 2.624 casos. Nos demais anos, oscilou entre 37 e 466. O dado referente só ao de casos importados fica atrás dos anos de 2007, com 1.029 doentes, e de 2006, com 834.

"O aumento deve-se às condições climáticas atípicas, que são favoráveis ao mosquito", diz a coordenadora do Programa Municipal de Combate e Controle de Dengue, Bronislawa de Castro. Segundo ela, além da sequência de chuvas e do forte calor, a volta de paulistanos de cidades com altos índices da doença também contribuiu para a expansão.

Índice baixo. Bronislawa afirma que, considerando a população, a incidência de dengue permanece baixa. Apesar disso, ela diz que a "preocupação existe".