SP registra a madrugada mais quente do ano

A capital paulista registrou nesta segunda-feira, 27, a madrugada mais quente do ano, com os termômetros marcando 24ºC no Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Contudo, uma frente fria que passa pelo Estado volta a mudar o tempo na Grande São Paulo e as temperaturas vão cair, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O sol ainda aparece durante a manhã, alternado com pancadas de chuva em pontos isolados e possíveis trovoadas no período da tarde, que deve apresentar uma temperatura em torno dos 32 ºC. O aquecimento durante a tarde possibilita a formação de chuvas mais fortes, que vão ocorrer durante a noite e madrugada. Amanhã, a previsão é que o céu fique encoberto, com chuvas ao longo do dia, e a máxima fique em torno dos 24ºC, segundo o CGE.