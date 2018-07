SP registra dois acidentes com mortes na manhã de hoje A chuva fraca que cai na manhã de hoje em São Paulo não provoca pontos de lentidão nas principais vias da cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Porém, a instituição informou que foram registrados dois acidentes graves, com três vítimas fatais. O primeiro ocorreu por volta das 5h30 da manhã, na zona leste da capital paulista, próxima à Avenida Aricanduva. Um automóvel bateu em um poste, deixando três vítimas no local, sendo que duas morreram. A terceira vítima foi socorrida e segue internada na Unidade de pronto-socorro (UPS) do Hospital Santa Marcelina. Segundo a CET, não há registro de embriaguez do motorista do veículo e nenhum dos envolvidos no acidente eram menor de idade. O outro acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã de hoje, na zona norte da cidade, onde um ônibus urbano atropelou um pedestre, que morreu na hora. A rua José Correia Lima, onde ocorreu o acidente, está bloqueada no sentido bairro e ainda não há previsão de liberação da pista.