SP registra falta pontual de vacina contra a gripe suína em postos

A cidade de São Paulo registra nos últimos dias desabastecimentos pontuais em postos de vacinação contra a gripe suína. Na terça-feira o problema ocorreu no Hospital São Paulo e no Instituto Pasteur, zona sul da capital. Ontem, a reportagem verificou casos em duas unidades de saúde, nas zonas norte e sul.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o problema ocorreu em razão de dificuldades do Ministério da Saúde para entregar as doses. O ministério negou e disse que São Paulo já recebeu mais doses do que o necessário. A Prefeitura de São Paulo não respondeu sobre os postos municipais. Ontem o ministério divulgou que atingiu a meta de vacinar 80% das crianças de 6 a 23 meses. No grupo de 20 a 29 anos, os índices estão abaixo do esperado: 31,24%.