SP registra frio de 8ºC durante a madrugada de hoje

Para o resto do Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), prevê para hoje a ocorrência de chuvas fracas e isoladas entre o centro e norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Conforme os dados da instituição, a instabilidade persiste entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia, na altura do Recôncavo Baiano. Entre o centro e norte do Amazonas, Roraima, Amapá, norte do Pará e norte do Maranhão, o sol vai aparecer, mas haverá condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

O dia ficará com muita nebulosidade entre o leste da Região Nordeste, centro e leste de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Haverá variação de nebulosidade no sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, leste e nordeste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, oeste da Bahia, norte do Mato Grosso e Roraima. Nas demais áreas do País, o sol deve predominar. As temperaturas mínimas estarão baixas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.