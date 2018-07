SP registra inverno mais chuvoso desde 1995 São Paulo registrou o inverno mais chuvoso desde 1995, início das medições do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Entre julho e setembro, a cidade registrou 335,9 milímetros de chuva, quantidade 131% maior que a média do período. De acordo com o CGE, o segundo maior volume do trimestre ocorreu em 2000, com 229,2 milímetros. Segundo os meteorologistas, o recorde aconteceu por causa do bloqueio atmosférico que manteve as frentes frias estacionadas sobre o Estado, o que causou grande volume de chuva.