SP registra madrugada mais fria de abril desde 2003

A baixa temperatura foi causada por uma forte massa de ar polar que entrou no centro-sul do Brasil e derrubou a temperatura no Estado de São Paulo, segundo o instituto Climatempo.

No interior paulista, os valores foram ainda mais baixos. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima foi de 6,9ºC. No norte e no oeste de São Paulo a temperatura baixou para 9,8ºC em São Simão e 10ºC em Ituverava.

Em Votuporanga, a mínima foi de 11,6ºC. Em Pradópolis fez 11,3ºC. Em Presidente Prudente e em Lins, a temperatura baixou para 13ºC. No litoral, a temperatura baixou para 16,9ºC em Iguape e o Guarujá amanheceu com 18ºC.