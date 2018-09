SP registra madrugada mais fria do ano com 11,1º C A cidade de São Paulo voltou a registrar na madrugada a menor temperatura do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, os termômetros registraram 11,1ºC hoje. A mais baixa registrada foi de 12,3ºC tanto na segunda-feira como no domingo, segundo o Inmet. Ontem, a máxima chegou a 12,4ºC. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, os termômetros chegaram a marcar 3,8ºC. Em Sorocaba, a máxima chegou a 7,1ºC. Em São Miguel Arcanjo, os termômetros registraram 4,9ºC.