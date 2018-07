SP registra mais 12 mortes em uma só noite

No Jardim Brasil, zona norte, o estudante Vagner Brito de Andrade, de 19 anos, e o ajudante Robson de Castro, de 37, foram mortos a tiros por volta das 22h30. Testemunhas disseram que ambos estavam na frente de um bar que já estava fechado, quando dois desconhecidos em uma moto atiraram. Meia hora antes, perto dali, no Jardim Flor de Maio, o estudante William de Oliveira, de 16 anos, e um ajudante de 24 morreram, após serem baleados por dois homens em uma moto azul. Testemunhas disseram que os criminosos usavam toucas ninjas.

Já Rafael Aparecido Navas Pinto, de 22 anos, morreu após ser baleado na frente de um bar em São Mateus, zona leste. Ele estava com mais três amigos quando um homem em um Palio azul passou atirando. Dois rapazes, um de 19 e outro de 22 anos, acabaram feridos pelos disparos. Um homem não identificado foi encontrado morto a tiros no Jardim Santo Eduardo, na zona leste. Na mesma região, outro homem desconhecido foi achado morto na Vila Formosa.

No Jardim São Luiz, na zona sul, por volta das 1h, Vagner Luiz de Paula, de 24 anos, foi morto com tiros na cabeça. Testemunhas disseram que o rapaz estava na rua quando quatro homens em duas motos passaram atirando. Outras três pessoas foram mortas na área do 69.º DP (Teotônio Vilela). Além disso, um homem foi achado morto na Vila Cachoeirinha e outro, dentro de um carro, em São Bernardo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.