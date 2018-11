SP registra mais de 8 mil casos de dengue em março

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o número é 52% menor do que o registrado em fevereiro, quando foram confirmados 16.869 casos da doença. Em janeiro o total de casos foi de 9.337.

Segundo os dados fornecidos pelos municípios, foram registrados 15 óbitos por dengue no Estado no primeiro trimestre de 2010.

O município paulista com maior número de casos autóctones de dengue nos três primeiros meses do ano foi Ribeirão Preto, com 6.928, seguido por São José do Rio Preto (3.414), Guarujá (2.979), São Vicente com (1.877) e Araçatuba (1.667). Essas cidades são responsáveis por metade dos casos do Estado.

A alta incidência de chuvas ocorrida no período, em conjunto com as temperaturas elevadas, propicia a proliferação do mosquito transmissor da doença.