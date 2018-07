SP registra menor temperatura de 2012, diz Climatempo

Na zona sul da cidade, a temperatura mínima nesta segunda-feira foi de 13ºC no ponto de medição da USP, na região do Zoológico. O recorde de frio anterior neste local era de 13,4ºC na madrugada do domingo, 29 de janeiro.

O friozinho atípico para janeiro vem sendo sentido também no litoral e pelo interior paulista.

A temperatura na madrugada de hoje ficou em torno dos 14ºC em cidades como Itapira, Iperó e Piracicaba. A região de Campinas teve até 13ºC. Barra do Turvo, no sul do Estado, registrou 11,8ºC e São Luis do Paraitinga, 11,3ºC. Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a temperatura baixou para 7ºC.

Em Ribeirão Preto, o aeroporto local registrou até 17ºC nesta segunda-feira e nos últimos 15 dias, a temperatura na madrugada não baixou dos 20ºC. No litoral, o dia amanheceu com temperatura em torno dos 16ºC em Iguape e no Guarujá.

De acordo com a Climatempo, o resfriamento foi provocado pela entrada do ar polar sobre São Paulo, mas que chegou ao centro-sul do Brasil com força acima do normal para o verão.