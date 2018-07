SP registra novo recorde de congestionamento

Às 19 horas desta quinta-feira, as pistas expressa e local da Marginal do Tietê tinham 23,2 km de lentidão cada, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino. A Marginal do Pinheiros tinha 14,5 km de morosidade, sentido Castelo, na pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Rodovia Castelo Branco. A CET informou que não houve registro de acidentes graves. O recorde é consequência do excesso de veículos.

Uma hora depois, a cidade ainda tinha 144 km de trânsito intenso, acima do normal para o horário. No momento, a Marginal do Tietê é a pior opção para o motorista no sentido Ayrton Senna. São 15 km de fluxo moroso na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Imigrante Nordestino. O Corredor norte-sul tem 8,7 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.