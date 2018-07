SP registra queda no número de roubos durante carnaval

O número de roubos caiu de 2.298, em 2009, para 1.865 neste ano. Os casos de furtos também tiveram redução de 5,6%, passando de 3.444 para 3.249. A queda no número de roubos e furtos durante o carnaval de 2010 foi mais significativa se comparado com os dados de 2008, quando foram registrados 1.887 roubos e 3.960 casos de furtos.

Também houve redução no número de mortes no trânsito em São Paulo durante as festas de carnaval. Se comparado com 2009, quando 108 pessoas morreram, a queda no número de óbitos chega a 34,2% (71 mortes). O número de pessoas submetidas ao teste do bafômetro também cresceu, foram 8.322 contra 3.024 no carnaval de 2009. O aumento é de 175,2%.