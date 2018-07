SP registra recorde de congestionamento pela manhã

Segundo a CET, ao meio-dia de 22 de janeiro a cidade registrou a maior marca do período da manhã de 2010, com 131 quilômetros de trânsito carregado, por conta de alagamentos na cidade, principalmente no túnel Tribunal de Justiça, na zona sul. Porém, a CET afirma que só considera recorde de congestionamento as marcas dentro do horário de pico, que vai até as 9h30.

No ano passado, a maior marca de lentidão aconteceu no dia 27 de maio, quando a cidade estava com 168 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, também devido às chuvas.

Hoje, às 9h50, o congestionamento já estava diminuindo, segundo a CET, passando para 104 quilômetros de lentidão. As vias com maiores trechos de tráfego lento eram a Radial Leste, no sentido centro, com 6,5 quilômetros de morosidade entre o Viaduto Pires do Rio e Rua Bernardino Brito F. de Carvalho, na zona leste. Na zona sul, a pista expressa da Marginal do Pinheiros registrava 5,5 quilômetros de trânsito parado no sentido Interlagos, entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco.