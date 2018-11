SP registra recorde de emissão de passaportes

Em 2010, de janeiro a dezembro, a PF entregou 574.067 passaportes em todo o Estado. Na capital, também houve uma explosão no número de passaportes liberados. Em 2010, foi registrada a emissão de 365.758 documento. Em 2011, até novembro, esse número chegou a 431.557 passaportes - em um único mês deste ano, agosto, a PF emitiu 47.353 passaportes apenas na capital, o pico do atendimento. De maio a setembro de 2011, nenhum mês ficou abaixo da meta de 40 mil passaportes na capital.

As informações foram divulgadas pelo delegado Diógenes Perez de Souza, chefe do Núcleo de Passaportes na Superintendência Regional da PF em São Paulo. Ele afirma que o posto instalado na sede da superintendência, no bairro da Lapa (Rua Hugo Dant''olla, 95), zona oeste da cidade, já está agendando entrevista com os usuários "para o dia seguinte". "Não há mais fila de espera aqui no posto da Lapa, por isso o agendamento é possível para o próximo dia", garantiu o delegado. "No posto do Shopping Light, a espera é de apenas dois a três dias úteis."

Os longos períodos de espera para agendamento eram uma rotina na PF, especialmente no posto da Lapa, por causa da grande demanda e de gargalos no processo de atendimento. Até maio deste ano, o interessado tinha de aguardar pelo menos 70 dias para ser atendido, provocando críticas da população.

Segundo Diógenes, "um conjunto de medidas de planejamento e adequações administrativas" propiciou a melhoria no serviço - a abertura de novos postos, a ampliação do horário de atendimento atingindo turnos de até 14 horas por dia, como no posto do Shopping Light e em delegacias do interior, além de reforço de pessoal e alterações do sistema de atendimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.