SP registra segunda tarde mais quente do ano

Previsão

Depois de um calor de mais de 33ºC, o final de semana de Natal na capital paulista será marcado pela mudança de tempo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O sábado, 24, começa com calor, e a temperatura máxima chega aos 30ºC. A manhã e a tarde seguem com sensação de tempo abafado, com baixos índices de umidade relativa.

A passagem de uma frente fria quebra o padrão atmosférico observado nos últimos dias. Associada a instabilidades que devem se formar localmente, a frente provoca pancadas de chuva ainda no final da tarde do sábado e se estendem para as primeiras horas da noite, e podem ocorrer com até forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo de forma localizada.

O domingo de Natal deve apresentar céu nublado a encoberto, com chuvas intermitentes ao longo do dia, de até moderada intensidade. Com a passagem do sistema frontal, os índices de umidade relativa do ar voltam a subir, mantendo-se acima dos 60%, e as temperaturas ficam mais baixas, com máximas em torno dos 24ºC.