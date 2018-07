SP registra seis mortes durante a madrugada

SÃO PAULO - Seis pessoas foram mortas e três ficaram feridas entre a noite desta terça-feira, 6, e a madrugada desta quarta, em mais uma noite de violência em São Paulo. Um delegado de polícia e um guarda civil foram baleados e o irmão de uma ex-policial militar está entre os mortos. Esta é a terceira semana de noites violentas na capital paulista. Na terça, o governo federal anunciou parceria com o governo do estado com o objetivo de combater a onda de violência em toda São Paulo.

Por volta das 3h desta quarta a Polícia Militar recebeu um chamado para a Rua Barão de Almeida Galeão, na região do Itaim Paulista. De acordo com o delegado titular do 50º Distrito Policial, Roberto Gonçalves - que registrou a ocorrência - Fernando Tavares foi encontrado ferido por diversos tiros. A vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Tavares era solteiro e estava desempregado.

O delegado Diogo Dias Zamut Júnior, assistente do 57º Distrito Policial, do Parque da Mooca, foi atingido no ombro. De acordo com o policial, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Guaiaúna, próximo ao Viaduto Aricanduva, na região da Penha, zona leste de São Paulo, por volta das 22 horas de terça. Apesar de ter sido abordado por dois homens numa moto ao entrar em seu veículo, um JAC Motors J-3, segundos após deixar uma agência bancária do Bradesco, o delegado afirmou, ao sair da delegacia da Penha (10ºDP), onde o caso foi registrado, que os criminosos não anunciaram assalto. Ainda segundo o policial, que utilizava um colete balístico no momento da abordagem, ouve troca de tiros entre ele e os criminosos e um dos bandidos foi ferido durante o confronto. Nada foi levado pela dupla.

Mesmo baleado, o delegado conseguiu fugir na contramão e pediu ajuda na base da 3ª Companhia do 51º Batalhão da Polícia Militar, localizada ao lado do 10º Distrito Policial da Penha. Ao chegar na base da PM, Zamut identificou-se como delegado e desmaiou. O policial foi encaminhado para o pronto-socorro do Tatuapé, atendido e liberado.

Em Cotia, um guarda civil foi ferido de raspão na cabeça, por volta das 19 horas, quando, de moto, retornava para casa. Segundo a polícia, o agente municipal de segurança foi abordado na altura do nº 2.000 da Estrada da Fazendinha, no bairro Portal de Carapicuíba, em Carapicuíba, cidade vizinha a Cotia.

A dupla teria anunciado assalto e atirou contra a cabeça da vítima, que reagiu. A bala atravessou o capacete do guarda civil, que foi ferido de raspão. A dupla levou a moto do guarda, porém, abandonou o veículo na Estrada Velha de Itapevi. O agente foi atendido no Hospital Geral de Carapicuíba e passa bem. Os bandidos continuam foragidos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Por volta das 23h30, quatro homens, em duas motos, abordaram um grupo de cinco pessoas e balearam duas na Rua Nicolino Mastrocola, em Itaquera, na zona leste. Leonardo da Silva, de 19 anos, e Victor Felipe Borges Martins, 25, irmão de uma ex-policial militar, correram ao perceber que os ocupantes das duas motos estavam armados, mas foram alcançados na Rua Tomaso Ferrara e atingidos pelos tiros. Eles morreram quando eram atendidos no pronto-socorro Planalto. As outras três pessoas foram poupadas pelos atiradores, que não foram localizados pela polícia. O duplo homicídio foi registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa.

Praticamente no mesmo horário, o estudante João Massao Shimabukuro, de 34 anos, recém-chegado de uma viagem ao Japão, foi baleado na Rua Madureira Calheiros, no Jardim Vila Carrão, zona leste da cidade. A vítima caminhava para a casa da mãe, na Rua Sinhá-Moça, próximo ao local do crime, quando foi abordado por ocupantes de uma moto. Baleado, não se sabe ainda se numa tentativa de assalto, João Massao morreu quando era atendido no Hospital Geral de São Mateus. O caso foi registrado no 49º Distrito Policial, de São Mateus. Nenhum suspeito foi detido.

Outro homicídio ocorreu na região da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Um homem foi baleado por desconhecidos à 1 hora desta quarta, na esquina da Rua Indiaporã com a Rua João Cordeiro. Policiais militares foram acionados por moradores que ouviram os disparos e, ao chegarem no local, encontraram a vítima caída. Mesmo levada para o Hospital Geral de Vila Penteado, ela não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.

Outras duas pessoas foram baleadas entre as 21h30 e 22h30 de terça-feira em Guarulhos, onde uma vítima morreu. Na Rua Fraternidade, no Jardim Coimbra, em Cotia, um homem foi ferido a tiros por desconhecidos que, em duas motos, abordaram um grupo reunido na calçada. A vítima foi atendida na unidade de pronto atendimento do bairro Atalaia e transferida para o Hospital Geral de Cotia, mas passa bem e está fora de perigo.

Já o homicídio em Guarulhos ocorreu na Avenida Lajeadão, no bairro Cidade Soberana II. Alertados por moradores que ouviram os disparos, PMs foram até o local e encontraram um homem morto. Não há detalhes sobre o crime, que foi registrado no 7º Distrito Policial, do bairro São João.

