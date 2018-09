SP registra trânsito acima da média nesta manhã A cidade de São Paulo registrava hoje, às 9h30, trânsito acima da média, com 120 quilômetros congestionados, de um total de 868 quilômetros de vias monitoradas. Os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, com oito quilômetros de lentidão, e a pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo, da Avenida Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli.