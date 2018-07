SP registra trânsito acima da média nesta segunda Com a volta às aulas e o retorno gradual das atividades em São Paulo, a Companhia de Engenharia e Tráfego registrou 106 quilômetros de lentidão na manhã desta segunda-feira, 03, número considerado um pouco acima da média para o horário. Por volta das 09h50, a via mais congestionada era a pista expressa do sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de tráfego lento entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.