SP retoma rodízio de veículos na segunda-feira A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou hoje que a Operação Horário de Pico - rodízio municipal de veículos e caminhões - volta a vigorar na próxima segunda-feira. A operação estava suspensa desde 24 de dezembro, em razão da redução do número de veículos em circulação na cidade durante as festas de Natal e Ano-Novo e das férias escolares. O rodízio municipal de veículos restringe a circulação de automóveis e caminhões no chamado Centro Expandido da cidade de acordo com os finais de placa nos períodos da manhã, das 7 horas às 10 horas, e da tarde, das 17 horas às 20 horas.