SP retomará transporte ferroviário no interior O governo de São Paulo deu o primeiro passo para reestruturar no interior do Estado o transporte ferroviário de passageiros. Decreto do governador José Serra (PSDB) publicado no Diário Oficial desta terça-feira delega à Secretaria dos Transportes Metropolitanos a tarefa de formular e definir políticas públicas para o transporte sobre trilhos além da Região Metropolitana de São Paulo.