SP: safra 2009/2010 terá R$ 5,8 bilhões O Banco do Brasil e a Nossa Caixa vão destinar R$ 5,8 bilhões para a safra 2009/2010, no Estado de São Paulo. O valor é 35% maior em relação ao destinado pelos bancos na safra passada. Os recursos serão destinados à agricultura empresarial e familiar, agroindústrias e cooperativas agropecuárias. As taxas de juros variam de 1% a 6,75% ao ano, conforme o enquadramento nas modalidades de crédito e o prazo escolhido.