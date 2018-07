SP sai do estado de alerta por causa da baixa umidade A cidade de São Paulo saiu do estado de alerta decretado às 14h15 de hoje e retornou ao estado de atenção, pois a umidade relativa do ar encontra-se no momento em torno de 24%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) - órgão da Prefeitura responsável pela previsão meteorológica. As informações são Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da cidade de São Paulo.