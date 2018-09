SP sai dos estados de alerta e de atenção

As chuvas também atingiram alguns municípios na região metropolitana de São Paulo. Segundo o CGE, choveu forte principalmente em Osasco. Foram atingidos também os municípios de Taboão da Serra, Guarulhos, Caieiras e Barueri, onde houve o transbordamento do rio que corta a cidade. Segundo a Defesa Civil do município, apesar do transbordamento, na região do bairro Jardim Belval, nenhuma casa foi alagada.