SP segue com roubo em alta e queda de homicídio Repetindo a tendência dos últimos meses, São Paulo voltou a registrar em fevereiro queda nos homicídios (-2%) e alta em diferentes modalidades de roubo. Cresceram no Estado tanto os roubos em geral (2%) quanto o de carros (18%). Também houve ligeiro aumento de latrocínios - quando o assalto leva à morte. Foram 27 ocorrências, enquanto em fevereiro do ano passado houve 24 - crescimento de 12%.