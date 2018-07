SP suspende decisão sobre jornada O governo estadual obteve ontem efeito suspensivo para uma decisão favorável ao sindicato dos professores (Apeoesp), que determinava que a jornada extraclasse dos docentes, exigência da Lei Nacional do Piso, fosse alterada. A decisão é da 10.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, permanece a atribuição de aulas segundo resolução publicada neste ano, enquanto a apelação do governo não for julgada.