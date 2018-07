SP tem 100 km de trânsito lento na véspera do feriado O trânsito começava a ficar intenso na capital paulista na tarde de hoje, véspera do feriado prolongado da Independência. Às 15 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 100 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, por conta do excesso de veículos. O número indica que 12,2% dos 820 quilômetros das vias monitoradas estavam congestionados. De acordo com a CET, no mesmo horário, o pior trecho estava na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 9,5 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Limão. Na via expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, a lentidão era de 9,3 desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Já na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, o motorista reduzia a velocidade por 7,7 quilômetros, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.