SP tem 11 pontos de alagamento e 203 km de lentidão

A subprefeitura da Lapa permanece em estado de alerta desde as 18h, por conta de transbordamento do Ribeirão Vermelho, nas proximidades da Vila Piauí. Permanecem em estado de atenção para alagamentos as zonas leste, sudeste, norte, oeste, sul, o centro da cidade, além das duas marginais - Pinheiros e Tietê.

Na Marginal Tietê, a CET registrava lentidão no sentido Ayrton Senna, pistas expressa e local, da Ponte da Freguesia do Ó até Ponte Vila Guilherme. Na Marginal Pinheiros, lentidão no sentido Castello Branco, pista expressa, da Rua Quintana até a Ponte Jaguaré.

Segundo o CGE, há cinco pontos intransitáveis na cidade. São eles: os dois sentidos da Avenida Antonio Munhoz Bonilha, no bairro da Casa Verde, zona norte; sentido Jaguaré da Avenida Queiroz Filho, bairro da Lapa, zona oeste; Avenida Interlagos, nas proximidades da Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, zona sul; Avenida Professor Abraão de Morais, no bairro do Ipiranga, na zona sul; e Avenida Ibirapuera, bairro da Vila Mariana, também no lado sul da capital.

Há alagamentos também no Butantã - na Avenida Jorge João Saad e na Rua Alvarenga, mas as vias são transitáveis. O caso é o mesmo na Lapa, na Avenida Kenkiti Simomoto sentido bairro, e na Avenida das Nações Unidas na proximidade da Avenida Manuel Bandeira. Na zona leste, o bairro da Mooca registrava alagamento na Avenida Alcântara Machado. Na zona sul, a Praça Dom Francisco de Souza, em Santo Amaro, tinha alagamento mas também é considerada transitável pela CGE.