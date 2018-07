SP tem 12 pessoas assassinadas no fim de semana

Na capital, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, após serem baleadas na Rua Pinheiro Chagas, na região de Cidade Dutra, na zonal sul. As quatro vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Grajaú. Duas delas não resistiram aos ferimentos. O caso deve ser registrado no 101º Distrito Policial do Jardim das Imbuías.

Uma pessoa foi baleada por volta das 2h desta segunda-feira, na Avenida São Miguel, altura do número 3.300, no bairro da Ponte Rasa, zona leste da capital paulista.

Outras duas vítimas foram encontradas com ferimentos causados por arma de fogo na região central da cidade, uma delas na Rua Barão de Itapetininga e a outra na rua Duque de Caxias. Ambas foram socorridas à Santa Casa de Misericórdia, por volta da 1h20 desta madrugada. Não havia testemunhas.

Na Favela da Minhoca, na região do Grajaú, quatro pessoas foram baleadas e duas morreram durante esta madrugada.

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, três pessoas morreram e três ficaram feridas em uma chacina na Rua Catorze de Novembro, na madrugada desta segunda. Os sobreviventes foram socorridos ao Hospital Antena e não há informação sobre seu estado de saúde.

Um homem foi morto a tiros em Perus, na região norte. Ele foi socorrido por policiais do 49.º Batalhão da PM, segundo informações da Rádio Jovem Pan. De acordo com a emissora, outras três pessoas foram vítimas fatais da violência em São Paulo desde o início da noite deste domingo (18).

Um jovem de 19 anos, identificado como Guilherme Vinicius Cerqueira Sales, foi assassinado em Osasco após se envolver em uma briga com desconhecidos em um bar por volta das 20h30 deste sábado (17). De acordo com o relato de testemunhas à polícia, ele conversava com amigos quando começou uma discussão. Outros dois homens chegaram ao local e efetuaram os disparos. Os criminosos estão foragidos.