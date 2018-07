SP tem 12 pontos de alagamentos; Congonhas reabre

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, reabriu para pousos e decolagens às 17h, após ficar 45 minutos fechado devido ao volume de chuvas. No mesmo horário, a cidade contabilizava 91 km de congestionamento, sendo 34 km na zona oeste, 22 km na zona norte, 12 km no centro e na zona leste e 11 km na zona sul.

O túnel Max Ferrer, perto do cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Faria Lima, estava intransitável nos dois sentidos desde as 16h10. Ainda na zona oeste, a Avenida Professor Francisco Morato tinha dois pontos de alagamento, um deles intransitável na proximidade da Praça Paula Moreira desde as 16h29. No outro, perto da Avenida João Jorge Saad, o trânsito não foi impedido. A Rua Engenheiro Oscar Americano tinha um ponto de alagamento no sentido centro, mas sem afetar o tráfego.

A Avenida das Nações Unidas também indicava pontos de alagamento transitáveis perto da Avenida Eusébio Matoso, com pontos de alagamento desde as 16h30.

Na Lapa, zona oeste, a Rua Turiassu estava intransitável desde as 16h40. A Praça Pascoal Martins também tinha pontos de alagamento, mas com trânsito fluindo.

No centro, havia um ponto de alagamento intransitável na Praça Quatorze Bis desde as 16h30. Na zona leste, a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo estava alagada e intransitável na região da Rua do Amparo desde as 16h24. Na zona sul, a Avenida Vinte e Três de Maio tinha um ponto de alagamento intransitável perto do Viaduto General Euclides de Figueiredo desde as 16h35. A Avenida do Estado também tinha um ponto de alagamento intransitável perto da rua Oliveira Alves desde as 16h38.