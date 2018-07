SP tem 136 faróis inoperantes após o temporal de quinta

Na manhã desta sexta, ainda como consequência da chuva de quinta, havia 150 faróis fora de operação. De acordo com a CET, foram deslocadas 45 equipes da companhia para solucionar os problemas. Ainda assim, não há previsão de quando o sistema deve voltar ao normal. De acordo com a companhia, as panes nos faróis ocorreram devido a descargas elétricas durante o temporal.

Apesar do número elevado de semáforos inoperantes, o congestionamento por volta das 13h30 era de 13 km nas vias monitoradas pela CET em São Paulo, sendo 4 km na zona oeste, 4 km no centro, 3 km na zona leste e 2 km na zona sul.