SP tem 174 km de congestionamento

Após as chuvas, também restaram três pontos de alagamento na capital, sendo apenas um intransitável, na zona norte. Desde as 15h50, a Avenida Antônio Munhoz Bonilha está alagada no trecho próximo à Rua Correia de Sá. Ainda na zona norte, há um ponto de alagamento transitável na Marginal Tietê, na altura do número 1.078 desde as 15h16. Na zona leste, há também um ponto de alagamento transitável na Avenida São Miguel, na altura da Avenida Dom Helder Camara desde as 16h14.