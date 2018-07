SP tem 18 mil casas em área de risco

TRAGÉDIA IMINENTE - Paraitinga: segundo urbanista, Defesa Civil precisa atuar preventivamente

Um estudo feito em seis regiões do Estado pelo Instituto Geológico (IG), braço técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, revela que 60% das casas em áreas de risco elevado podem desabar. O IG avaliou 32 mil imóveis em 31 cidades. Desses, 8 mil estão em áreas consideradas de risco para a vida; 10,8 mil podem desmoronar e 7,2 mil correm risco de inundação.

O mapeamento foi feito em seis regiões (veja quadro): litoral, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara. O estudo mostra que 43% das áreas estão concentradas na região metropolitana de São Paulo e 41% no litoral. Entre os 408 locais, 54 estão em Ubatuba, 47 em Diadema e 28 em São Sebastião.

Iniciados em 2004, os estudos foram concluídos há dois anos. A capital foi excluída porque havia sido mapeada em 2003 e uma nova avaliação das áreas de risco está sendo feita pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

Os deslizamentos são mais frequentes por causa do tipo da ocupação, em morros ou encostas, cuja tipografia é suscetível à movimentação de terras. "O problema se agrava com as ocupações irregulares", explica a geóloga Lídia Tominaga, do IG.

"As pessoas fazem um corte na área, aterram uma parte para deixar o terreno mais plano e constroem moradia", diz. "Quando chove, há um aumento do peso do terreno, favorecendo o surgimento de zonas de fraqueza. Dependendo da área, da declividade e da intensidade da chuva, pode se tornar uma ameaça aos moradores."

Habitações precárias, pobreza, ausência de fiscalização e de uma política adequada de moradias populares estão entre as principais causas das ocupações em área de risco, dizem especialistas. "É preciso ter planejamento e ordenamento urbano", alerta Lídia.

A soma de más condições de vida e desastres naturais pode ser catastrófica, como neste ano. O saldo da Operação Verão da Defesa Civil do Estado até sexta-feira, era de 156 cidades atingidas pelas fortes chuvas, com 75 mortes, sendo 44 provocadas por deslizamentos e 19 por enchentes ou inundações. Mais de 22 mil pessoas ficaram desabrigadas e 4,5 mil não têm onde morar. "Na maioria dos locais onde ocorreram tragédias havia ocupações irregulares", diz.

Para a urbanista do Instituto Pólis Paula Santoro, os desastres naturais tendem a ser mais frequentes. Segundo ela, para evitar mortes é preciso não apenas que as prefeituras redefinam as políticas de habitação, mas que a Defesa Civil atue preventivamente, caso de Santos.

O mapeamento das áreas, segundo Lídia, serve de instrumento para que os prefeitos providenciem, a curto prazo, programas preventivos nas áreas de risco e, a longo prazo, viabilizem um plano habitacional para populações carentes.

Mas as administrações têm adotado linhas semelhantes quanto à questão habitacional - a de manter as famílias carentes em conjuntos habitacionais nas áreas periféricas. "O planejamento do espaço urbano passa pela utilização das áreas mais próximas do centro, onde há grandes vazios", observa o arquiteto José Roberto Geraldine Júnior, membro titular do Conselho Nacional das Cidades.

É o alerta também de Paula Santoro. "As prefeituras não contêm o adensamento populacional nas franjas urbanas e não produzem novas moradias", critica. Para o pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, Eduardo Marques, é preciso encontrar medidas apropriadas para cada caso, que sejam geridas por alguém com capacidade de dar continuidade. "São características imprescindíveis para que o plano funcione."