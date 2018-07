SP tem 18 pontos alagados; Congonhas segue aberto A chuva que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira causava 18 pontos de alagamento em vias da cidade, de acordo com o boletim do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura atualizado às 16h11. Quatro pontos estavam intransitáveis: na Avenida Francisco Matarazzo, região da avenida Pompeia; Rua Tenente Landi, na Lapa; Avenida São João, no Centro, e na Rua Estados Unidos, em Pinheiros. As zonas leste, oeste e central estão em estado de atenção e são as mais afetadas pelo temporal.